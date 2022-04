Call of Duty Warzone e Vanguard: trailer del cross-over con Godzilla e King Kong per la Stagione 3

Activision ha svelato le novità per la Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone, compresa l'operazione Monarch che è legata a Godzilla e King Kong. Potete vedere il trailer qui sopra. La stagione 3 sarà disponibile a partire dal 27 aprile, con nuove armi, operatori, un nuovo pass battaglia e molto altro.

Operazione Monarch, anticipata da un leak, inizierà all'interno di Call of Duty Warzone dall'11 maggio. Durante l'evento, Godzilla e King Kong si scontreranno a Caldera. L'evento è quindi ancora lontano, ma il trailer permette di vedere qualche dettaglio dell'evento, tramite una serie di scene cinematografiche che sembrano proprio racchiudere in sé lo stile tipico delle due creature mostruose.

Durante la Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone vi sarà una nuova mappa Gulag, inoltre. Non mancheranno nuovi operatori con la Task Force Harpy. In Vaguard vi saranno nuove mappe multigiocatore, come Mayhem - una piccola mappa disponibile al lancio - e Sphere - in arrivo più avanti -. Sarà anche aggiunto il Trophy System, un equipaggiamento disponibile come potenziamento sul campo che intercetterà granate mentre sono ancora in aria e ci proteggerà. Per Zombie, vi saranno più sfide stagionali e di sblocco delle armi. Non ci saranno però nuove mappe.