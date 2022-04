Call of Duty Warzone: crossover con Godzilla e King Kong svelato da un leak del PlayStation Database

Un'immagine dal database di PlayStation sembrerebbe confermare definitivamente l'arrivo di King Kong e Godzilla in Call of Duty: Warzone. Per la precisione i due gigantomostri debutteranno nel battle royale di Activision Blizzard l'11 maggio con Operation Monarch, dando vita dunque a uno dei crossover più peculiari degli ultimi anni.

PlayStation Game Size, utente Twitter che monitora costantemente le variazioni del database PlayStation, ha infatti condiviso l'immagine di copertina dell'update 1.57 di Call of Duty: Warzone, che come possiamo vedere ha come protagonisti King Kong e Godzilla mentre mettono a ferro e fuoco Caldera.

In passato le soffiate di questo account si sono rivelate quasi sempre corrette, dunque dubitiamo fortemente che si tratti di un fake. Inoltre, lo scorso febbraio Tom Henderson aveva anticipato l'arrivo dei due mostri con un report pubblicato da Xfire, in cui affermava di aver visionato alcuni artwork della nuova operazione di Warzone.

A questo punto rimaniamo in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Activision Blizzard, che non dovrebbe farsi attendere a lungo. Nel frattempo da ieri è disponibile il bundle operatore di Snoop Dogg.