Call of Duty Vanguard e Warzone: bundle operatore Snoop Dogg disponibile, trailer

Activision annuncia oggi la disponibilità del nuovo bundle operatore Snoop Dogg per Call of Duty: Vanguard e Warzone, che inserisce il celebre artista hip hop all'interno degli sparatutto in questione, in veste di operatore speciale con caratteristiche proprie, come dimostra anche il trailer di presentazione.

Il rapper, salito alle luci della ribalta con The Chronic e ormai detentore di un impero con la Death Row Records, ha diversi legami anche con i videogiochi, essendo di per sé anche un giocatore piuttosto appassionato. Di recente è entrato a far parte anche della scena eSport e oggi lo vediamo all'opera direttamente all'interno di Call of Duty: Vanguard e Warzone con un proprio personaggio.

Il pacchetto dedicato a Snoop Dogg costa 2400 punti COD e all'interno troviamo l'operatore Snoop Dogg con una progressione completa e specifica, con tanto di battute, progressi e biografia collegata.

Snoop Dogg in Call of Duty: Vanguard e Warzone

Il nome è ovviamente Snoop Dogg e fa parte della Task Force "Executioners", mentre la sua arma preferita è il PPSH-41, sbloccabile gratuitamente raggiungendo il Grado Militare 51 in Vanguard e Warzone.

I suoi hobby, secondo la descrizione ufficiale, sono "K-pop, fumare, dipingere", mentre in termini di gioco il suo personaggio può salire di livello come gli altri operatori di Vanguard, arrivando inoltre con quattro sfide che ti aiuteranno a ottenere PE operatore. Tramite i progressi di Snoop, si possono sbloccare PE e PE arma PPSH-41, oltre a due spray, due battute operatore, un biglietto da visita, un adesivo, un emblema, un portafortuna arma, un effetto visuale morte esclusivo di Vanguard e quattro completi operatore alternativi.

Il Pacchetto tracciatore bundle operatore Snoop Dogg include tre progetti per armi leggendarie: il fucile di precisione Bong Ripper, il fucile d'assalto Pataccone West Coast e la mitraglietta Tha Shiznit della stazione 187.4 FM.

Call Of Duty Vanguard ha ottenuto nelle ore scorse anche la patch 1.16.