Call Of Duty Vanguard: patch 1.16 disponibile, vediamo dettagli e cambiamenti

Call Of Duty: Vanguard si è aggiornato con la nuova patch 1.16, che porta con sé diversi miglioramenti, correzioni e cambiamenti al gioco, come riferito nelle note ufficiali da parte di Activision per lo sparatutto di Sledgehammer Games.

Si tratta soprattutto di un aggiornamento correttivo, dunque non ci sono particolari novità in termini di contenuti, ma molti interventi volti a migliorare le performance e il gameplay del gioco, agendo su diversi aspetti dello sparatutto in prima persona, soprattutto per quanto riguarda il multiplayer.

Sul fronte delle mappe, Castle ha ottenuto una correzione a un glitch che rendeva invisibili gli operatori durante la fase di voto dell'MVP. Per quanto riguarda le modalità, è stata migliorata la visualizzazione sull'HUD del timer delle bombe per Search & Destroy e migliorata la fisica delle collisioni con i veicoli in Arms Race.

Per il resto, sono state effettuati diversi miglioramenti all'interfaccia utente e all'esperienza di gioco: migliorata la segnalazione delle progressione nel widget sui Rank nei menù multiplayer, accesso all'Armeria anche con l'opzione cross-platform disabilitata e corretta la visualizzazione delle armi degli operatori durante il conto alla rovescia per i match free-for-all, oltre all'aggiustamento di un crash rilevato alla ripresa di una partita in idle su Xbox.

Migliorata inoltre la stabilità del gioco nella modalità Zombie, con la correzione del problema che determinava l'uscita dalla partita per alcuni giocatori quando facevano tornare in vita un giocatore e risolti alcuni crash connessi all'uso del Decimator Shield e della Ray Gun, oltre a diverse altre correzioni.

Trovate tutti i dettagli nelle note della patch 1.16 a questo indirizzo. Nel frattempo, abbiamo visto la data d'uscita della Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Warzone, fissata per il 27 aprile 2022.