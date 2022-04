Call of Duty Vanguard e Warzone, Stagione 3: data d'uscita, trailer e strani indizi

Activision ha annunciato la data d'uscita con un primo trailer per la Stagione 3 di Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone, con il titolo Classified Arms e lancio fissato per il 27 aprile 2022, come riferito nel tweet ufficiale riportato qui sotto.

Prima di tutto, c'è quindi un primo trailer di presentazione cinematografico che mostra qualcosa dei nuovi contenuti in arrivo, con una breve scena d'azione che suggerisce alcuni elementi narrativi e di gameplay, sebbene in maniera molto vaga.



Non è tutto, però: Activision ha anche pubblicato alcuni particolari teaser che dovrebbero rimandare ad altre novità della Stagione 3 di Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone. In particolare, si tratta di una "misteriosa frequenza" scoperta attraverso una trasmissione segreta, con la necessità di un'analisi dello spettro.



La cosa è stata ovviamente effettuata da alcuni utenti, come dimostrato dal tweet qui sopra: analizzato lo spettro della trasmissione con Audacity, è comparsa una strana scritta, che riporta "Monsters are real", ovvero "I mostri sono reali". Sembra essere un teaser di alcuni contenuti in arrivo, che potrebbero comprendono alcuni elementi sovrannaturali o comunque riferiti a mostri.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa del possibile reveal di Call of Duty: Modern Warfare II, quello che dovrebbe essere il nuovo capitolo del 2022, che potrebbe essere annunciato il mese prossimo.