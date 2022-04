Call of Duty: Warzone, eventi con King Kong e Godzilla in arrivo per un leaker

Call of Duty: Warzone vedrà l'arrivo di eventi con il coinvolgimento di mostri giganti come King Kong e Godzilla, stando a quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson.

In effetti, dopo la collaborazione fra Call of Duty: Warzone e L'Attacco dei Giganti si sono aperte possibilità inedite per il battle royale, che sta comprensibilmente cercando di seguire un percorso simile a quello di Fortnite, con i suoi mille crossover.

Henderson sostiene di aver visionato degli artwork che ritraevano sia King Kong che Godzilla in Call of Duty: Warzone. Nel primo caso si vedeva l'enorme gorilla colpire un aereo della seconda guerra mondiale mentre altri soldati gli sparavano, nel secondo caso Godzilla che distruggeva delle truppe con il suo getto infuocato.

Laddove il leak venisse confermato, non è chiaro quando questo evento si verificherà: sappiamo che non è possibile inserire più mappe in Call of Duty: Warzone per via di una serie di limitazioni tecniche.

Proprio per questo gli sviluppatori sono al lavoro sul nuovo capitolo del gioco, che verrà lanciato in concomitanza con Call of Duty: Modern Warfare 2, il cui reveal sembra molto vicino, e che si metterà alle spalle questi inconvenienti.