Call of Duty Vanguard e Warzone: trailer del Pack L'Attacco dei Giganti, c'è il Gigante Corazzato

Activision Blizzard ha condiviso un nuovo trailer dedicato a Call of Duty Warzone e Call of Duty Vanguard, precisamente un video dedicato al pack de L'Attacco dei Giganti, nel quale è presente anche una skin per il Gigante Corazzato.

Il trailer ci conferma che il Pack de L'Attacco dei Giganti è già attivo all'interno del gioco e può essere acquistato tramite il negozio di Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone.

Il video ci permette di vedere in azione, in un filmato cinematografico, la skin del Gigante Corazzato de L'Attacco dei Giganti. Il pack include anche l'emblema Paradiso perduto, la Calling Card Leggendaria Thunder Spears, lo spray epico "Wall Titan", il blueprint per l'arma Armored Strength (Ultra), l'arma Anti-Personnel (Legendary) e Colossus (Legendary).

I contenuti a tema L'Attacco dei Giganti erano stati anticipati da alcuni leak tempo fa, quindi il loro arrivo in Call of Duty Warzone e Call of Duty Vanguard non è una sorpresa. Questo pacchetto arriva ovviamente nello stesso periodo della pubblicazione dell'ultima parte dell'ultima stagione dell'anime.

Diteci, cosa ne pensate di questi contenuti a tema? Vi piacciono?