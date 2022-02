Tencent acquisisce Inflexion Games, gli autori di Nightingale

Tencent ha annunciato l'acquisizione di Inflexion Games, lo studio al lavoro su Nightingale, da Improbable, società tecnologica britannica specializzata in metaversi e infrastrutture online. Quest'ultima ha venduto tutte le sue quote al colosso cinese, seppur al momento i dettagli dell'accordo non sono stati resi noti pubblicamente.

L'acquisizione da parte di Tencent non dovrebbe portare a particolari stravolgimenti, con Aaryn Flynn, il CEO di Inflexion Games, che continuerà a rimanere a capo dello studio, dirigendo i lavori su Nightingale, gioco di stampo survival fantasy cooperativo annunciato ai The Game Awards 2021 e in uscita in early access su PC alla fine del 2022. Il titolo verrà pubblicato da Level Infinte, l'etichetta di Tencent che si occupa della pubblicazione e distribuzione di videogiochi.

"Come annunciato a fine gennaio, mentre concentriamo i nostri sforzi sul metaverso, vogliamo assicurarci che i giochi sviluppati dai nostri studi interni traggano vantaggio dal supporto di publisher con un track record da leader del settore", afferma Herman Narula, amministratore delegato di Improbable. "Quindi non avremmo potuto sperare di trovare un partner migliore di Tencent per Inflexion Games e per Nightingale. Attendiamo con impazienza i frutti della nostra continua collaborazione con Aaryn e il team di Inflexion Games mentre esplorano il potenziale utilizzo delle nostre offerte tecnologiche per Nightingale e non solo."

"Il team di grande talento di Inflexion Games ha una comprovata esperienza nello sviluppo di universi coinvolgenti che combinano azione avvincente con un gameplay eccezionale. La reazione iniziale a Nightingale è stata incredibilmente positiva e non vediamo l'ora di supportare Inflexion nel realizzare la sua visione per questo e per i titoli futuri", afferma il vicepresidente delle partnership di Tencent Games Global, Pete Smith.

"È un privilegio lavorare con la famiglia Tencent. La profondità delle conoscenze e delle competenze fornite dai team globali di Tencent e il rafforzamento dell'indipendenza e dello spirito creativo del nostro team, offrono un'inestimabile opportunità di collaborazione. Non vediamo l'ora di lavorare insieme al lancio dell'Early Access di Nightingale", afferma Aaryn Flynn, CEO di Inflexion Games.