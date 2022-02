Destiny 2 La Regina dei Sussurri: ogni missione è come un episodio di Mandalorian o Star Trek

La Regina dei Sussurri di Destiny 2 è arrivata e Bungie ha deciso di parlarci di questa espansione, spiegando che uno degli obiettivi era di rendere ogni missione come una puntata di Star Trek o di The Mandalorian.

Tramite il PS Blog, viene scritto: "Una delle cose che penso siano state fatte molto bene nella campagna è la creazione di missioni uniche e memorabili" afferma Andrew Hopps, designer di Destiny 2 la Regina dei Sussurri. "Era uno dei nostri principi fondanti. Volevamo che ogni missioni sembrasse come una puntata di una serie TV come Star Trek o The Mandalorian, piuttosto che come un film vissuto a pezzi. Ogni missione dovrebbe essere immediatamente memorabile per i propri temi distintivi, per il viaggio compiuto dal giocatore e per i momenti indimenticabili, il tutto nel mezzo di un arco narrativo della campagna principale".

Destiny 2 La Regina dei Sussurri

L'obiettivo di Bungie era di creare momenti "epici" durante le missioni di Destiny 2 La Regina dei Sussurri. Pare quindi che Bungie abbia optato per un preciso stile per questa espansione. La Regina dei Sussurri è stato il DLC più preordinato di Destiny 2, quindi è certo che Bungie speri che la qualità finale del prodotto soddisfi i fan.

Recentemente, Bungie ha chiesto ai fan di ammettere di aver barato con i cheat, in un questionario. L'obiettivo è capire quanto barano e come migliorare il gioco in contemporanea con la pubblicazione de La Regina dei Sussurri.