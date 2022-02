Destiny 2: Bungie chiede ai fan di ammettere di aver barato con i cheat, in un questionario

Bungie ha reso disponibile un questionario dedicato a Destiny 2 e una delle domande chiede in pratica ai giocatori di ammettere di aver barato nello sparatutto usando dei cheat.

Come riportato su Twitter da Tom Warren, di The Verge, Bungie ha posto la seguente domanda all'interno del questionario: "Il cheating ha avuto un impatto sulla tua esperienza o sui tuoi sentimenti riguardo a Destiny 2 nel mese appena passato?". Tra le risposte vi sono le classiche "Ho assistito all'uso di cheat" e anche "Ho sentito parlare di cheating online". Alcune risposte però sono "Io ho usato dei cheat per ottenere dei vantaggi" in PvP e PvE.

In tutta onestà, crediamo che pochi possano davvero ammettere in un questionario ufficiale di Bungie di aver barato in Destiny 2 usando dei cheat. Tom Warren scherza anche citando la classica scena di Star Wars "È una trappola".

Considerando che l'espansione La Regina dei Sussurri di Destiny 2 è in arrivo e che il numero di giocatori che l'hanno preordinata è enorme, è comprensibile che Bungie si stia preoccupando del possibile uso di cheat, che rovinerebbero l'esperienza per moltissimi appassionati.