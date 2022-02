Horizon Forbbiden West: Sony rischia una class action per via dei due prezzi su PS Store

Stando all'ultimo video pubblicato da Hoeg Law, canale che tratta di legge applicata nell'ambiente videoludico, Sony potrebbe vedersi costretta ad affrontare una class action per via delle due Standard Edition digitali di Horizon Forbidden West, che presentano due prezzi differenti pur avendo fondamentalmente gli stessi contenuti, cosa che potrebbe trarre in inganno i consumatori.

Come spiegato in precedenza, attualmente sul PlayStation Store esistono due Standard Edition di Horizon Forbidden West, entrambe che indicano "PS4 & PS5" come piattaforme. I contenuti sono fondamentalmente identici, tuttavia una costa 69,99 euro, mentre l'altra 79,99 euro. Successivamente Sony ha provato a fare chiarezza, ma la questione rimane ancora farraginosa per gli utenti meno informati. Nel dubbio, sappiate che la più conveniente è quella da 69,99 euro per "PS4", con l'unica differenza che una volta acquistata non partirà in automatico il download della versione PS5 che dovrete scaricare a parte (vi ricordiamo che è completamente gratuita).

Nell'ultimo episodio della serie Virtual Legality e in alcune dichiarazioni rilasciate a VGC, l'avvocato Richard Hoeg ha spiegato come questa mancanza di chiarezza nelle informazioni riportate sul PlayStation Store potrebbe essere considerata una pratica commercialmente ingannevole e dunque portare a una class action da parte dei consumatori.

"Cose come pratiche "ingannevoli" o "sleali" dipendono sempre dalla prospettiva da cui le si guardano, quindi mentre personalmente posso dire che ritengo che questo genere di cose oltrepassino il limite e appaiono ingannevoli a prima vista, non posso garantire che un regolatore come l'FTC (Federal Trade Commision) o un giudice la penserebbero allo stesso modo", ha dichiarato Hoeg a VGC.

"Detto questo, come ho spiegato nel mio video, potete guardare a ciò che è stato presentato sul PlayStation Store e credere che le informazioni sul materiale siano state deliberatamente trattenute e/o offuscate da Sony e se i consumatori sapessero che potrebbero giocare a Horizon su PS5 per 60 dollari (si riferisce alla versione da 69,99 euro ndr), molti acquisterebbero quella versione invece di pagare 70 dollari"

Hoeg afferma che l'FTC difficilmente agirebbe se una singola persona intentasse causa a Sony, in quanto ha risorse limitate e altre priorità. Tuttavia, le cose sarebbero differenti per una class action, ovvero se più querelanti unissero le forze in una maxi-causa. In tal senso i requisiti per un'azione legale simile ci sono tutti.

"Penso che questo genere di cose possa presentare la possibilità di una class action", spiega Hoeg. "Non sarebbe sorprendente vedere una querela di uno studio legale provenire da una class action o cose simili, anche se ciò dipende dalle analisi fatte dai legali su quanto potrebbero guadagnarci."

Hoeg infine spiega che, volendo, Sony potrebbe risolvere la confusione generata dalle Standard Edition digitali di Horizon Forbidden West in maniera molto semplice.

"In pratica, non legalmente, consiglierei sicuramente a Sony di cambiare rotta su questa vicenda. Sospetto che almeno alcuni dei problemi stiano nascendo a causa delle loro difficoltà nella transizione delle licenze tra generazioni di console, ma la cosa più semplice sarebbe cambiare il prezzo della versione PS5 a 60 dollari in modo che corrisponda a quella della versione PS4", spiega Hoeg.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio 2022. Se ancora non lo avete vi consigliamo di leggere la nostra recensione.