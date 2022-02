Windows 11: il grosso update di febbraio porta varie novità, app Android solo in USA

Windows 11 si aggiorna con l'update di febbraio 2022 che rappresenta una delle patch più grosse viste finora per il nuovo sistema operativo, contenente diverse novità interessanti tra le quali anche l'aggiunta al supporto per le app Android, che tuttavia funzionano solo in USA, al momento.

Il primo update di maggior rilievo per Windows 11 è dunque ora disponibile per tutti gli utenti, dopo essere stato messo a disposizione nel Preview Channel, attraverso la nuova build 22000.526 che apporta varie novità, alcune delle quali ben visibili agli utenti attraverso funzionalità e opzioni aggiuntive.

Tra le aggiunte si segnala il ritorno dell'orologio presente su tutte le taskbar nelle configurazioni a più monitor, così come accade in Windows 10 e misteriosamente non era previsto nel nuovo sistema operativo. Ritorna anche il widget del meteo nella taskbar e un tasto per silenziare il volume sulle barre dei monitor secondari.

Altre novità riguardano un aggiornamento al Windows Media Player, che passa a una nuova versione con supporto per il tema scuro in linea con il resto del sistema operativo, evolvendosi dalla versione in beta fino a poco fa, e i medesimi aggiornamenti per il Blocco Note, anch'esso con supporto per il tema scuro. Nuove opzioni per la condivisione delle finestre in Microsoft Teams dalla taskbar con pulsante dedicato e varie altre caratteristiche.

La novità maggiore è comunque il supporto per le app Android, ma questo al momento è ancora in versione Beta ufficialmente, sebbene sia aperto a tutti gli utenti. Il problema è che al momento la funzionalità in questione è disponibile solo negli Stati Uniti, in attesa di una ulteriore apertura verso gli utenti delle altre regioni geografiche che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Per il resto, abbiamo visto che Microsoft sta testando alcune funzionalità non ancora annunciate per Windows 11, oltre alle emoji 3D annunciate mesi fa.