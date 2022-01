Windows 11, Microsoft sta ancora lavorando alle emoji 3D annunciate mesi fa

Microsoft sta ancora lavorando alle emoji 3D di Windows 11, annunciate lo scorso luglio: quelle bidimensionali attualmente disponibili non sono che una soluzione temporanea.

Sappiamo che con l'aggiornamento di febbraio Windows 11 riceverà le app Android e altre novità, ma per le emoji tridimensionali servirà ancora un po' di tempo, come rivelato dal designer Nando Costa.

In un post ufficiale pubblicato venerdì, Costa ha risposto a un utente, che chiedeva appunto l'introduzione delle emoji 3D nel nuovo sistema operativo, dicendo che il team ci sta lavorando: una conferma importante.

Come detto, le nuove emoji avrebbero dovuto far parte di Windows 11 fin dal lancio, ma Microsoft ha invece optato per rappresentazioni bidimensionali senza fornire spiegazioni, probabilmente perché più facili da utilizzare su diverse applicazioni.

Di certo sembra che le ambizioni del team guidato da Nando Costa siano grandi e c'è la volontà di realizzare emoji in grado di esprimere uno spettro di emozioni più ampio: vedremo quali saranno i risultati di questi sforzi.