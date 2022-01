State of Play, dopo GT7 sarà il turno di Hogwarts Legacy e Ghostwire: Tokyo per un insider

A febbraio ci sarà un nuovo State of Play dedicato interamente a Gran Turismo 7. Tuttavia potrebbe non essere l'unico evento in programma di Sony. Secondo il noto insider e giornalista Tom Henderson non è da escludere un altro State of Play a breve giro, forse già a marzo, con protagonisti giochi di terze parti, come Hogwarts Legacy e Ghostwire: Tokyo.

Come probabilmente saprete, questa settimana ci sarà un evento interamente a Gran Turismo 7, di cui sono stati svelati data e orario giusto poche ore fa.

Tuttavia per Tom Henderson nel giro di poche settimane potrebbe arrivare un secondo State of Play. Il gola profonda afferma infatti che di recente si è tenuto un evento per Ghostwire: Tokyo (che tra l'altro dovrebbe uscire a fine marzo stando un leak del PSN) e che Warner Bros è pronta a mostrare nuovamente Hogwarts Legacy, cosa tra l'altro riportata anche da altri insider. A suo avviso il prossimo evento PlayStation sarà a marzo, ma specificando che questa data è solo un'"ipotesi plausibile".

Ovviamente si tratta di informazioni senza alcuna conferma ufficiale. Al momento l'unica cosa certa è che questo mercoledì verranno presentati 30 minuti di gameplay di Gran Turismo 7 per PS5 e verranno svelate maggiori informazioni sulle meccaniche del racing di Polyphony.