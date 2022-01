Ghostwire Tokyo: la data di uscita appare sul PSN di PS5

La pagina PlayStation Network di Ghostwire Tokyo è stata aggiornata ed è apparsa la data di uscita: il 24 marzo 2022. Per il momento non si tratta di una conferma ufficiale, visto che potrebbe essere un qualche strano errore del PSN.

Potete vedere un'immagine qui sotto, che mostra la versione inglese della pagina prodotto di Ghostwire Tokyo. L'orario di attivazione del gioco, secondo la pagina, è le 13:00 ora italiana. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC e su PS5, come esclusiva temporale di Sony PlayStation.

La pagina PSN Ghostwire Tokyo

L'immagine ci segnala anche le caratteristiche di Ghostwire Tokyo. Il gioco permette di giocare offline ed è un titolo single player. Supporta e richiede obbligatoriamente l'utilizzo della funzione di vibrazione e i grilletti adattivi. Inoltre, include le guide di Game Help, accessibili solo se si è abbonati a PS Plus, il servizio in abbonamento mensile di Sony PlayStation.

Come detto, la data di uscita di Ghostwire Tokyo apparsa sulla pagina PSN potrebbe essere frutto di un errore, quindi per il momento non possiamo considerare questa informazione come definitiva e ufficiale. Non ci resta altro da fare se non attendere una conferma da parte di Sony o di Bethesda, editore del gioco.

