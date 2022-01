Senua's Saga: Hellblade 2: due immagini mostrano il lavoro sul modello della protagonista

Senua's Saga: Hellblade 2: Senua prima versione

Senua's Saga: Hellblade 2: Senua seconda versione

Ninja Theory ha pubblicato su Twitter due immagini di Senua's Saga: Hellblade 2 per mostrare il profondissimo lavoro fatto sul modello di Senua, la protagonista. Si tratta in particolare di immagini che mostrano i materiali utilizzati per la pelle per gli occhi.

Il risultato è davvero splendido, soprattutto nella versione pitturata. Naturalmente stiamo parlando di grafica, quindi di niente di giocabile, ma è comunque interessante vedere il livello di dettaglio raggiunto nei videogiochi da studi così importanti.

Per il resto vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade 2 è in sviluppo per PC e Xbox Series X. Il gioco non ha ancora una data d'uscita, nonostante sia stato mostrato un filmato di gameplay ai The Game Awards 2021.

Comunque sia, da quanto è stato più volte detto, lo sviluppo procede spedito. Ci vorrà ancora del tempo per vedere il gioco completo, ma intanto è bello sapere che ci siano dei progressi concreti sulla lavorazione. Difficilmente ci giocheremo nel 2022, mentre il 2023 potrebbe essere l'anno giusto.