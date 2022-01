Windjammers 2: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

Dotemu ha pubblicato il trailer di lancio di Windjammers 2, il seguito di un classico da sala giochi del 1994 che esce oggi sul mercato per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5, Nintendo Switch e Stadia. Da notare che è disponibile da subito anche nell'abbonamento Xbox Game Pass. Quindi non ci sono scuse per non giocarci.

Il filmato, visibile in testa alla notizia, non offre gameplay. Si tratta di un video d'animazione in cui vengono presentati i dieci personaggi selezionabili e il protagonista assoluto del gioco, il frisbee. C'è da dire che è realizzato davvero molto bene e rende l'idea di quello che è il concept principale di Windjammers 2, nonché la sua allegra anarchia borderline.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Windjammers 2, in cui abbiamo scritto:

Windjammers 2 è un titolo eccellente che riesce a centrare in pieno il bersaglio, realizzando ciò che si propone: essere il seguito che Windjammers non ha mai avuto, riprendendone la giocabilità e l'allegria. Incredibile come gli sviluppatori siano riusciti a non sacrificare nulla della natura del gioco, migliorandolo al contempo in ogni aspetto. Serviva qualche contenuto in più? Forse, ma già così vi garantiamo che faticherete a staccarvi, soprattutto se avete qualcuno con cui giocarci, offline o online che sia.