Battlefield 2042: mappa Renewal rimossa da PS4 e Xbox One, troppi problemi prestazionali

Il nuovo aggiornamento di Battlefield 2042 sembra aver creato qualche problema al gioco, o più precisamente alla mappa Renewal, che è stata rimossa dalla versione PS4 e Xbox One a causa di un peggioramento della stabilità.

L'informazione è stata condivisa su Twitter da Battlefield Direct Communications, l'account ufficiale del gioco. La rimozione della mappa Renewal dalle versioni PS4 e Xbox One di Battlefield 2042 è temporanea, ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà per vederla tornare nella rotazione delle mappe di Battlefield 2042.

Speriamo che gli sviluppatori di DICE siano in grado di risolvere quanto prima i problemi emersi con la mappa Renewal di Battlefield 2042. Purtroppo lo sparatutto sta passando un periodo non positivo, a causa di tutta una serie di problemi tecnici, che si protraggono sin dal D1.

Gli autori non hanno però apprezzato la reazione del pubblico ai problemi, e hanno affermato che i fan hanno "aspettative brutali": la reazione è stata pessima, però.