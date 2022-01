Activision Blizzard aveva considerato di fondersi con EA, per Bobby Kotick

Il CEO di Activision Bobby Kotick ha detto che una fusione con EA è stata quasi presa in considerazione prima dell'acquisizione da parte di Microsoft.

In un'intervista con VentureBeat, Kotick spiega come un accordo con Electronic Arts sia stato quasi considerato in quanto risposta alle necessità interne dell'azienda, che bisognavano di "migliaia di persone per essere in grado di eseguire i nostri piani di produzione". Tuttavia, come ora sappiamo Activision-Blizzard è stata invece acquisita da Microsoft (anche se la conferma definitiva arriverà tra mesi e mesi)

Un mosaico dei giochi di EA

EA, comunque, non è vista da Activision come la soluzione migliore. "Penso che anche se ci fossimo consolidati all'interno di EA, questo non ci avrebbe dato quello di cui avremo bisogno in futuro", spiega Kotick, "e quindi era necessario avere un grande partner per poter raggiungere tale futuro".

Nonostante non abbia fatto un accordo con Activision-Blizzard, sembra che EA sia destinata a essere acquisita da qualche compagnia, almeno secondo un report del Financial Times. Google, Amazon, o persino Netflix potrebbero puntare all'acquisto di una compagnia come Electronic Arts, per il suo ampio catalogo di giochi.