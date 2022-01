Epic Games Store: gioco gratis del 27 gennaio 2022 annunciato ufficialmente

Un leak lo aveva già anticipato, ma ora ne abbiamo la conferma ufficiale: Daemon X Machina è il gioco gratis dell'Epic Games Store che sarà reso disponibile a partire dal 27 gennaio 2022.

Daemon X Machina ci mette nei panni di un Outer, un essere umano che fa parte di una stirpe che è apparsa dopo la Caduta della Luna. Siamo un mercenario pagato da Orbital, un'organizzazione che combatte in prima linea in una guerra contro gli Immortal, delle IA corrotte che si sono ribellate agli esseri umani. Il gioco ci permette di controllare un mech, personalizzabile, noto come Arsenal.

Potete leggere la nostra recensione di Daemon X Machina qui.

Ecco i requisiti minimi di Daemon X Machina:

Sistema operativo: Windows 8.1/10

Processore: Intel i5-3470 / AMD FX-8300

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA Geforce GTX 660 / Radeon HD7870

DirectX: Versione 11

Memoria: 13 GB di spazio disponibile

Vediamo invece ora i requisti consigliati:

Sistema operativo: Windows 8.1/10

Processore: Intel i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA Geforce GTX 1060 / Radeon RX580

DirectX: Versione 11

Memoria: 13 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis del 27 gennaio 2022 dell'Epic Games Store? Vi interessa? Vi ricordiamo che in questo momento è disponibile il gioco gratis odierno, Relicta!