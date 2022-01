Epic Games Store: gioco gratis del 20 gennaio 2022 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 20 gennaio 2022. Come già annunciato la scorsa settimana, il titolo in questione è il puzzle game Relicta.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 20 gennaio 2022 dalla pagina dedicata di Relicta che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 13 gennaio, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Relicta, un'immagine tratta dal gioco

Relicta è un puzzle game in prima persona a tema sci-fi basato sulla fisica, in cui il giocatore deve combinare in maniera creativa magnetismo e gravità per risolvere gli enigmi e svelare i segreti della base lunare Chandra. Per saperne di più vi consigliamo di leggere il nostro provato della versione PC.

"Senza l'aiuto di nessuno, nelle profondità della Luna, la tua mente scientifica è l'unica cosa che potrà mantenere tua figlia in vita... Vestirai i panni di un'eccellenza della fisica dimenticata su una base lunare inquietante e derelitta. Fatti strada tra enigmatici crateri terraformati manipolando la gravità e il magnetismo secondo la tua volontà al fine di risolvere rompicapi fisici. Ti lancerai a capofitto e proverai a ottenere uno stato di sicurezza o ti prenderai il tuo tempo per mettere insieme gli indizi così da svelare gli intrighi della politica orbitale del XXII secolo? Sepolto nell'oscurità eterna dei crateri lunari esiste un segreto che potrebbe rivendicare la vita di tua figlia oppure cambiare il destino dell'umanità per sempre. Sei pronto ad affrontare le conseguenze finali della tua ricerca?", recita la descrizione ufficiale.

Di seguito i requisiti mimi e consigliati di Relicta:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 a 64 bit

Processore: Core i3 / Athlon 64 X2 6400

Memoria: 4 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5770

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 12 GB di spazio disponibile

Consigliati