Relicta, provato su PC l'interessante puzzle game in prima persona

Abbiamo provato Relicta mettendo mano alla demo da un'ora che, disponibile su Steam da oggi, ci ha trascinato nel 2120 su una Luna irriconoscibile, terraformata e protagonista di un'anteprima che ci ha concesso di dare uno sguardo piuttosto esaustivo a un interessante puzzle fantascientifico in prima persona in arrivo il 4 agosto per PC, Stadia, PS4 e Xbox One. Non proprio un titolo che guarda alla nicchia, quindi, ma lo si vede già dall'impianto narrativo che promette grandi cose, arricchendo la classica struttura consequenziale dei puzzle a stanze con esplorazione, flashback e dialoghi. Certo, deve comunque fare i conti con valori di produzione modesti che si traducono in ambienti deserti e in un'interazione minima con il mondo di gioco, ma si presenta piuttosto bene per essere la creatura di un piccolo team sostenuto da un piccolo publisher.

Magnetismo, antichi misteri e politica orbitale

La demo di Relicta inizia letteralmente col botto per poi riportarci a due anni prima, all'antefatto di una storia che a un certo punto ci metterà di fronte a uno strano materiale pieno di cristalli rosa. Ma per il momento la preoccupazione della protagonista è il suo lavoro di scienziata specializzata in fisica nella base Chandra, un polo di ricerca suddiviso in svariate strutture sparse per la superficie di una Luna irriconoscibile. La distesa di sabbia che conosciamo si è infatti trasformata in un piccolo miracolo di terraformazione, un mondo suddiviso in biomi e pieno di enigmi che, almeno sulle prime, scandiscono una tranquilla routine giornaliera utilizzata dagli sviluppatori come tutorial per darci una spolverata delle meccaniche di gioco. Ma le cose, com'è ovvio che sia, sono destinate a precipitare rapidamente e così, mentre facciamo conoscenza per via esclusivamente vocale con alcuni personaggi, gli enigmi smettono di essere una placida routine per diventare ostacoli da superare per portare a casa la pelle, nostra e di nostra figlia. Ed è solo l'inizio di una storia che promette di svelarci misteri antichi e moderni, segreti nascosti nelle profondità di crateri millenari e intrighi legati alla politica orbitale.

La premessa è senza dubbio intrigante e per portarla avanti Relicta, come altri titoli dal budget limitato e dalle ambizioni narrative elevate, si affida a diari, indizi, dialoghi e segreti che iniziano subito a costruire un background piuttosto ricco. Ma non è questo il fulcro di un prologo pensato più che altro per presentarci i protagonisti principali, il contesto e le meccaniche di gioco, come anticipato incentrate sul magnetismo. Dobbiamo infatti sfruttarlo per trasportare dei particolari cubi attraverso un livello, attivare uno o più interruttori e sbloccare così le barriere energetiche che ci ostacolano. Sulle prime, manco a dirlo, le cose sono estremamente semplici, ma con l'avanzare del gioco gli enigmi si fanno più grandi e complessi, costringendoci a fare ricorso anche a tempismo e riflessi.