PS5: esclusive più importanti che mai per Sony, Gran Turismo 7 sfrutterà appieno la console

PS5 punterà sulle esclusive, ancora una volta, visto che questo sembra essere ancora un elemento fondamentale per Sony, che le considera più importanti che mai nella next gen in base a quanto riferito dall'EVP di PlayStation Europe.

Simon Rutter ha affermato che le esclusive sono "enormemente importanti, più importanti, penso, di quanto non lo siano mai state", ha riferito il responsabile della divisione europea di PlayStation. "Con la loro vicinanza ai progettisti del sistema, i PlayStation Studios sono capaci davvero di estrarre il massimo dalle performance della macchina e questa è una caratteristica di enorme valore per un produttore di console".

A questo punto, dice Rutter, Sony PlayStation può contare su "un network di studi di sviluppo che possono veramente mostrare le innovazioni che stiamo tutti cercando di mettere in atto", inoltre "quando le esclusive sono potenti come Marvel's Spider-Man e Horizon, si tratta anche di titoli importanti che la gente vuole giocare".

Rutter ha poi parlato nello specifico di Gran Turismo 7, spiegando come la nuova simulazione di guida sfrutterà tutte le diverse caratteristiche di PS5: "Gran Turismo 7 otterrà benefici da quasi tutti i cambiamenti tecnologici introdotti con PS5", ha affermato, "I tempi di caricamento saranno praticamente nulli rispetto al passato. Sedendo alla guida, l'audio 3D consentirà di sentire il possente rumore di una Ferrari dietro o davanti a noi e sarà possibile sentire la differenza tra quel rumore e quello del motore di una Maserati".

La cosa riguarderà anche il DualSense: "Guidare l'auto utilizzato il controller DualSense consentirà di sentire le differenze di sensazione tra i vari fondi stradali", ha spiegato Rutter, in maniera simile a quanto fatto dalla serie Forza Motorsport su Xbox One, inoltre i grilletti adattivi verrano usati per far sentire sensazioni diverse tra acceleratore e freno.