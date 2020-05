PS5: Sony svela il nuovo brand PlayStation Studios con logo e animazione

In attesa di qualche notizia concreta su PS5, intanto riportiamo come Sony abbia effettuato un rebranding su PlayStation Studios, l'insieme dei team first party interni, mostrando il nuovo logo e la nuova animazione di apertura visibili qui sotto.

Si tratta del logo che caratterizzerà tutte le produzioni first party dei PlayStation Studios interni a Sony, mentre l'animazione comparirà all'avvio di questi titoli durante i titoli di testa. Mentre il logo è estremamente semplice e classico, riprendendo in pratica quello iniziale di PlayStation con la P e la S incrociate come ai tempi della prima console Sony, l'animazione ha un gusto decisamente più cinematografico.

Riprendendo un po' lo stile di alcune animazioni d'apertura per studi cinematografici, come quella caratteristica di Marvel Studios, l'animazione in questione mostra un veloce video montaggio di alcune scene tratte da vari titoli first party Sony, visualizzate sulle superfici dei quattro simboli caratteristici di PlayStation, per poi lasciare spazio al suddetto logo. A dire il vero, si tratta di una soluzione piuttosto simile anche a quella adottata dagli Xbox Game Studios.

"Siamo molto emozionati per questo", ha affermato Eric Lempel, senior vice President e capo del global marketing di Sony Interactive Entertainment, "Durante questi ultimi anni, per non dire dell'ultima decade, la forza dei giochi provenienti dai nostri studio è stata più trascinante che mai. Abbiamo pensato a un modo per unire tutti questi grandi giochi sotto un unico brand e il significato di questo è far capire agli utenti che, quando vedono questo marchio, devono prepararsi a esperienze profonde e innovative, come ci hanno abituato i giochi provenienti da PlayStation".

Dunque si tratta di un'operazione di costruzione di un nuovo brand, che si associa ovviamente alla struttura dei worldwide studios di Sony, per quanto riguarda i team interni, racchiusi ora sotto il marchio di PlayStation Studios.

"Avete visto l'animazione che verrà visualizzata all'inizio di ogni nostro titolo, ma il brand si troverà in diversi posti. Ci saranno animazioni più brevi che si vedranno all'interno dei trailer, il marchio sarà presente nelle pubblicità, negli asset creativi e nelle confezioni dei giochi", ha spiegato Lempel.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa anche di qualche informazione su PS5, dopo la conferma da parte di Sony che la console non arriverà ad ottobre 2020.