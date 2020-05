PS5 non arriverà ad ottobre, Sony smentisce il sito di reclutamento

PS5 non arriverà ad ottobre 2020 come era emerso in rete. Sony ha smentito subito il sito di reclutamento sul quale era apparsa questa gustosa informazione. Questo sito, infatti, avrebbe commesso semplicemente un errore e noi dovremo ancora attendere a lungo prima di conoscere la data di uscita delle console di nuova generazione.

Tutto è nato quanto alcuni utenti hanno scoperto che su un sito di reclutamento, come potete vedere ancora online con l'errore, Sony stava cercando una persona per sviluppare il business delle piattaforme PlayStation, in particolare di PlayStation 5. Console che sarà messa in commercio nell'ottobre 2020. Questa figura dovrà cercare un modo per "ridurre i costi in base all'analisi degli stessi e alla verifica del processo produttivo, così da ottimizzare il processo di produzione di massa e di sviluppo della console."

Una figura importante, soprattutto per la il fatto che sia destinata a contenere i costi della nuova PlayStation. L'elemento che però salta all'occhio è quella data: ottobre 2020. Sfortunatamente, sembra che tale data sia emersa per un errore dal sito di reclutamento. A stretto giro di posta, infatti, Sony ha riferito a Famitsu che PS5 non uscirà durante l'ottobre di quest'anno.

Allora quando? Speriamo che nel fantomatico evento di presentazione fissato a inizio o metà giugno vengano condivise almeno queste informazioni sulla console di nuova generazione di Sony.