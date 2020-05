Ghostrunner, il provato di un adrenalinico action platformer a sfondo cyberpunk

Ghostrunner è, sopra ogni altra cosa, una sfida verso se stessi: l'action platformer di One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks si presenta come un insieme di soluzioni già sperimentate da altri ed è, probabilmente, il suo maggior punto di forza. Avere già un'idea di come funzionino o siano state implementate particolari meccaniche ha permesso agli sviluppatori di decidere cosa si sarebbe meglio adattato al progetto e cosa no, portando a un risultato finale visivamente straordinario, adrenalinico e incredibilmente aperto alla rigiocabilità. La demo a disposizione su Steam ci ha permesso di avere un assaggio di quello che si prospetta essere un gioco destinato a fare centro ed è stata una sessione aperta alla sperimentazione. Per non parlare del fatto che vestire i panni di un cyber-ninja in un contesto futuristico ha il suo perché. Qual è dunque il nostro obiettivo nella demo di Ghostrunner?

Run Boy Run

Il titolo del paragrafo sarebbe abbastanza esplicativo di per sé ma partiamo anzitutto dal contesto: la demo coincide con l'inizio del gioco, ci ritroviamo nel corpo di un cyber-ninja e sappiamo solo di dover correre in soccorso di una persona non meglio identificata, conosciuta come Whisper. È proprio lui a programmare passo dopo passo, da remoto, il nostro software così da farci acquisire le capacità utili a raggiungere la cella dov'è tenuto prigioniero prima che lo facciano i nostri nemici. Non preoccupatevi, non è davvero una corsa all'ultimo secondo perché Ghostrunner vi concede tutto il tempo per adattarvi e soprattutto sperimentare.

Se c'è una certezza che non risparmia nessuno durante i primi tentativi è la morte: costante, puntuale e la causa è imputabile soltanto in parte ai soldati che pattugliano con zelo l'area. In un coreografico insieme di salti, corse lungo le pareti, parkour, bullet dodge e occasionali fendenti di katana, il gioco ci invita a trovare le soluzioni tattiche migliori per superare ogni sezione combinando in maniera efficace fra loro le abilità di cui disponiamo per non morire sul colpo. Letteralmente, perché basta un proiettile per porre fine alla nostra corsa senza freni, in un istintivo rimando a Mirror's Edge, SUPERHOT e Hotline Miami. Ma è l'ambientazione stessa a rappresentare un pericolo, poiché basta un salto mal calcolato o un attesa di troppo per farci cadere irrimediabilmente nelle strade sottostanti.

La morte non è d'effetto e a prima vista può non sembrare curata, tuttavia considerata la velocità d'esecuzione di Ghostrunner e la quantità di volte in cui potrà occorrere, una schermata che permetta di tornare subito in partita senza perdere il flusso dell'azione ci è parsa una soluzione adeguata. Forse si può pensare di rifinirla in futuro per avere un impatto visivo migliore ma in termini di funzionalità non potremmo avere di meglio: niente schermate di caricamento, nessuna pausa, giusto premere un pulsante per rientrare in gioco e continuare come non ci fossimo mai fermati. La presenza di nemici, e dunque la componente action, è più di un diversivo dall'esplorazione che altrimenti farebbe di Ghostrunner un running game un po' più articolato: è, anzi, il perno attorno cui ruota la maggior parte delle meccaniche, specie in situazioni dove vanno a combinarsi assieme. Difatti non è sempre d'obbligo uccidere tutti i nemici nella zona, perché a patto non venga specificato non è quello il nostro obiettivo, e dopo numerosi tentativi abbiamo finalmente capito di doverci liberare soltanto degli ostacoli effettivi lasciando indietro i soldati meno pericolosi. Nella fase finale della demo, ad esempio, quando impariamo a usare il gancio, possiamo schivare tutti i soldati nella zona così da passare a quella finale dove sì, bisogna eliminare tutti per aprire la cella.