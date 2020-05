Remothered: Broken Porcelain, l'anteprima del gameplay dell'horror di Stormind Games

Noi non abbiamo avuto modo di provarlo - d'altro canto i test diretti in tempo di coronavirus sono una rarità - ma abbiamo comunque avuto la chance di vedere il gioco in azione in compagnia di Antonio Cutrone, che ci ha riempito di informazioni interessanti durante una breve ma interessante dimostrazione in streaming.

È sempre bello vedere un team di sviluppo italiano consolidarsi nella scena globale. Ancora meglio, poi, se il team di cui si parla è una squadra di piccole dimensioni, capace di dimostrare con il suo primo progetto di successo un lodevole know-how tecnico, e un enorme rispetto per i classici del genere affrontato. Questo, appunto, il caso degli Stormind Games : una squadra di sviluppatori con quartier generale in Sicilia, che in collaborazione con l'autore Chris Darril (sempre originario del Bel Paese, nonostante lo pseudonimo internazionale) ha catturato l'attenzione degli appassionati di horror grazie al valido Remothered: Tormented Fathers . Il titolo, ispirato da giochi di culto come Clock Tower e Haunting Ground , già aveva mostrato parecchio potenziale all'epoca, nonostante le inevitabili limitazioni imposte dalle risorse a disposizione dei suoi creatori. Ora però gli Stormind hanno deciso di continuare la serie horror con Remothered: Broken Porcelain , un lavoro che sembra voler riutilizzare parte delle basi del suo predecessore, evolvendo però la formula in ogni singolo aspetto.

Non un sequel, non un prequel, sa soltanto quello che non è

La trama del nuovo Remothered è alquanto atipica, nonostante la premessa sia da horror classico. La protagonista del gioco è una ragazzina di nome Jennifer, che lavora in un hotel chiamato Ashmann Inn. Durante la demo noi la abbiamo trovata appesa in una cella frigorifera, alle prese con il proprietario dell'edificio in preda a chissà quale mania omicida, e costretta a fuggire da tutti i presenti, a loro volta posseduti e sfigurati da una non meglio precisata entità. Cosa o chi abbia scatenato questa orribile catena di eventi non ci è dato saperlo, ma è chiaro che il piano della povera Jennifer è la fuga, operazione peraltro tutt'altro che facile da portare a termine quando ci si ritrova in un hotel circondato da una tempesta di neve, e l'unico desiderio dello staff sembra essere quello di farti a pezzi. Ah, se avete giocato il titolo precedente e il nome della protagonista vi suona familiare, non preoccupatevi: Broken Porcelain non sembra essere un prequel, e davanti alle nostre domande Cutrone ha confermato che non è né quello, né un sequel (anche perché pare che la protagonista di Tormented Fathers sia coinvolta nella storia), bensì qualcosa di differente.

La narrativa, quindi, potrebbe prendere pieghe inaspettate e molto diverse da quelle del Remothered originale, anche se questo non significa che il titolo sia totalmente privo di costanti. Il grosso del gameplay sembra infatti ancora essere incentrato su stealth ed esplorazione, con Jennifer impegnata a muoversi silenziosamente tra le sezioni dell'edificio - nella demo da noi osservata la zona prescelta era il ristorante italiano dell'hotel - per scoprire cosa sta accadendo senza attrarre eccessivamente l'attenzione. Lo stealth del gioco è però cambiato, e gli Stormind hanno aggiunto numerose meccaniche, assolutamente necessarie per contrastare le nuove minacce del titolo. Jennifer, ad esempio, può sfruttare un sistema di coperture per nascondersi più efficacemente, e persino stordire momentaneamente i suoi cacciatori (chiamati "stalker") attaccandoli con strumenti di fortuna. Le meccaniche extra però non finiscono qui, e arrivano addirittura a modificare sensibilmente l'intero sistema di movimento, rendendolo nettamente più fluido e funzionale.