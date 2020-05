Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la recensione

Nonostante le Olimpiadi di Tokyo siano state rimandate è evidente che il porcospino blu di Sega sia talmente competitivo da non voler rinunciarvi, anche a costo di andare praticamente da solo, e così eccoci di fronte alla recensione di Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Possiamo immaginarci come sia andata: Mario e compagni, con la pragmatica saggezza Nintendo, devono aver cercato in tutti i modi di far ragionare Sonic, spiegando che le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state cancellate a causa della pandemia da coronavirus, ma l'icona di Sega non deve averne voluto sapere, smanioso di scatenare sulle piste tutta la sua velocità esplosiva, forse portando avanti anche la teoria che sia meglio riaprire tutto subito e affidarsi all'immunità di gregge. Fatto sta che Mario e gli altri hanno deciso di rimanersene nel Regno dei Funghi, mentre Sonic e tutti i suoi personaggi hanno messo in scena una sorta di Olimpiade a modo loro in questo nuovo capitolo che riprende la licenza ufficiale dei Giochi di quest'anno, sebbene a questo punto sembri riferita a una sorta di realtà alternativa. Scherzi a parte, è una produzione in continuità con quella di Sonic ai Giochi Olimpici Invernali, che su piattaforme mobile era già incentrata solo su Sonic, evidentemente perché in questo formato non è prevista la partnership con Nintendo che ha reso famosa la serie di giochi su console.





C'è di mezzo il solito caos creato da Robotnik e scagnozzi vari, ma in questo caso la trama ha ancora meno senso che nei giochi standard di Sonic, eliminato peraltro il particolare espediente degli sbalzi temporali che in Mario innescava l'interessante esperienza dei giochi con grafica 2D classica. In questo caso ci troviamo invece di fronte alla tipica raccolta di mini-game ad ispirazione sportiva, in buona parte tratti da quelli presenti nella versione su console e adattati in modo da funzionare su touch screen, solitamente attraverso una notevole semplificazione dei comandi per essere utilizzati con un solo dito e brevi tocchi su schermo.

Prima di tutto, c'è da chiarire un aspetto: Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 può essere scaricato gratuitamente ma non si tratta di un vero free-to-play, ma piuttosto di un "free-to-start", in ogni caso una sorta di demo che richiede comunque l'acquisto per rendere disponibili tutti i contenuti. Dopo una manciata di livelli, che danno la possibilità di provare tre o quattro discipline con relative varianti, il gioco si apre ulteriormente con l'avvio della storia, l'introduzione di nuove aree e diversi altri mini-game ma diventa necessario pagare per accedervi. La soluzione non è affatto negativa, visto che sappiamo bene quali siano i risvolti classici del free-to-play, ma un'introduzione di questo tipo può cogliere di sorpresa gli utenti mobile abituati a non spendere. Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, anche giustamente, ha un suo prezzo invece e il problema è che non è nemmeno particolarmente basso: servono in totale circa 10 euro per sbloccare tutti i contenuti, sebbene si abbia già un'esperienza completa sbloccando le diverse aree per 5,49 euro su Android e 8,99 euro su iOS. Il problema è che i prezzi attuali sono in promozione, dunque nel prossimo periodo la spesa diventerà probabilmente ancora più alta.