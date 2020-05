Harvest Moon: One World annunciato: arriverà su Nintendo Switch in autunno

Natsume ha annunciato Harvest Moon: One World: il nuovo capitolo della delicata serie agreste arriverà su Nintendo Switch questo autunno con un nuovo motore grafico e tanti cambiamenti nelle meccaniche di gioco.

Il sito di Nintendo descrive così il nuovo capitolo della serie: "Esplora un mondo ricco di volti nuovi e familiari, villaggi unici e sfide all'insegna dell'avventura mentre gestisci la tua fattoria.

Riesci a immaginare un mondo senza pomodori, fragole o cavoli? Spinto da una misteriosa scoperta, parti per un'avventura che ti vedrà lasciare il tuo villaggio per esplorare il mondo intero! Cosa ti aspetterà? Dalle soleggiate spiagge di Halo-Halo alle innevate montagne di Salmiakki, preparati per un viaggio indimenticabile.

Harvest Moon: One World sfoggia un motore di gioco e una grafica tutti nuovi, che permettono ai veterani e ai nuovi giocatori di godersi un'esperienza senza precedenti.

Spinta dal successo di Animal Crossing: New Horizons, capace di vendere 13,4 milioni di copie in sei settimane, Natsume porta nuovamente la sua serie su di una console di Nintendo. Una serie che, però, ha bisogno di rinnovarsi per stare al passo non solo di Animal Crossing, ma anche di Stardew Valley. Lo sviluppatore ha promesso grandi novità sotto il profilo tecnico e di gameplay, ma non ha approfondito cosa effettivamente vedremo. A rendere il tutto ancora più misterioso c'è il fatto che non ha distribuito nemmeno delle immagini o un trailer del progetto, lasciandoci solo immaginare quello che ci aspetterà in questo nuovo capitolo.

Restate quindi con noi per tutte le novità.