The Division 2: un trailer presenta il secondo raid, Operation Iron Horse

Ubisoft ha presentato il secondo raid di The Division 2 che viene illustrato da un nuovo trailer di gioco. Operation Iron Horse, questo il nome del raid, sarà disponibile a partire dal 30 giugno per PS4, Xbox One, Google Stadia e PC. Sarà aggiunto tramite un aggiornamento gratuito per i possessori di Tom Clancy's The Division 2 e dell'espansione Warlords of New York.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

In questo raid, gli agenti della Divisione raggiungeranno una fonderia, dove i True Sons stanno producendo armi per realizzare il proprio piano di riconquistare Washington D.C. In questa sfida, il lavoro di squadra e l'abilità anche degli agenti più esperti saranno messi a dura prova.

Al raid potranno partecipare tutti i giocatori che hanno raggiunto il livello 40 giocando all'espansione The Division 2 Warlords of New York, mentre i giocatori che possiedono solo il gioco base The Division 2 potranno partecipare alla versione per il livello 30 della Operation Iron Horse, che sarà disponibile dal 7 luglio. Operation Iron Horse può essere giocata in modalità Normale e Discovery, con quest'ultima che arriverà successivamente e includerà una funzione di matchmaking per il raid.

Basandosi sugli insegnamenti chiave appresi dal primo raid a otto giocatori, "Operazione Cuore della Notte", Operation Iron Horse è considerata la sfida definitiva per gli agenti di The Division 2, con nuovi enigmi e meccaniche di gioco, in cui il lavoro di squadra sarà la chiave per la vittoria. Operation Iron Horse offrirà una serie di battaglie stimolanti contro nemici e boss, che costringeranno gli agenti a scegliere le migliori strategie di combattimento e a collaborare con i propri compagni di squadra per sconfiggere i nemici. Il raid ricompenserà i giocatori con alcuni bottini esclusivi, come: