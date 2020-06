PS5 e Xbox Series X, Electronic Arts parla di upgrade gratis dei giochi con il programma Dual Entitlement

Electronic Arts è tornata a parlare di upgrade gratis per i giochi su PS5 e Xbox Series X, attraverso un programma ufficiale chiamato Dual Entitlement e che estende la possibilità di ottenere gratuitamente le versioni next gen dei giochi acquistati sulle piattaforme attuali.

Le prime informazioni al riguardo erano state piuttosto confusionarie e sembravano porre un limite di tempo all'utilizzo dell'eventuale upgrade dei giochi dalla versione per la console attuale e quelle next gen, ma il programma Dual Entitlement, illustrato in occasione della presentazione di Madden NFL 21, sembra consentire l'upgrade in qualsiasi momento, purché sia fatto prima dell'uscita di Madden NFL 22.

Si tratta, in sostanza, della versione personalizzata di EA del programma Smart Delivery di Microsoft, anche se in questo caso sembrano esserci delle limitazioni aggiuntive rispetto al sistema elaborato dalla casa di Xbox Series X.

Il programma Dual Entitlement, a quanto pare, offre ai giocatori la possibilità di effettuare un upgrade gratuito alla versione PS5 o Xbox Series X di un gioco acquistato rispettivamente su PS4 o Xbox One. Questo upgrade inizialmente sembrava fosse limitato a un certo intervallo di tempo entro il quale effettuarlo, ma Electronic Arts ha esteso la possibilità fino a quanto non verrà rilasciato Madden NFL 21, che è un po' come dire che c'è un anno di tempo a disposizione per effettuare l'upgrade, dal periodo di lancio del gioco.

In questo modo, si crea il precedente di un publisher che organizza a modo suo il sistema di upgrade dei giochi verso la next gen, in attesa di conoscere le mosse degli altri, anche se probabilmente i giochi EA che rientreranno nel programma faranno comunque parte, su Xbox Series X, dei titoli abilitati per lo Smart Delivery. Restano tuttavia dei punti dubbi sul sistema adottato da Electronic Arts, come il fatto se sia possibile utilizzare lo stesso gioco sia sulla console di attuale generazione che su next gen (come dovrebbe fare Smart Delivery, aggiungendo anche il PC) o se l'acquisto di un gioco su disco dia diritto all'upgrade in digitale per chi acquista una PS5 senza lettore.

In ogni caso, è un'ulteriore conferma della volontà di offrire una certa facilitazione al passaggio verso la next gen anche sul fronte PS5, con Sony che per il momento non ha ancora riferito nulla di preciso su un servizio corrispondente allo Smart Delivery.