PS5 e Xbox Series X, Electronic Arts parla di upgrade gratuiti dei giochi

PS5 e Xbox Series X potranno godere di upgrade gratuiti dei giochi acquistati per le piattaforme di attuale generazione: ne ha parlato Electronic Arts durante l'ultimo incontro con gli investitori.

Si tratta in pratica di un riferimento alla tecnologia Smart Delivery di Xbox Series X, che tuttavia pare troveremo anche su PlayStation 5: un sistema che va ad aggiornare il software trasformandolo appunto nella versione next-gen, gratuitamente.

"Vi prego di notare che le proiezioni di quest'anno includono gli effetti delle entrate per i giochi che stiamo lanciando sulle console di attuale generazione ma che potranno essere aggiornati gratuitamente per la next-gen", ha detto il CFO Blake Jorgensen nel corso della call.

Lo scenario che si sta delineando prende dunque le distanze rispetto all'approccio visto con PS4 e Xbox One in favore di soluzioni più semplici e immediate, che consentano agli utenti di fruire delle esperienze migliori per la propria piattaforma senza costi aggiuntivi.

Per il momento fra i titoli che hanno annunciato l'adozione dello Smart Delivery troviamo Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed: Valhalla.