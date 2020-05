PlayStation Store, nuove offerte sui giochi PS4 con la promozione Gemme Nascoste

PlayStation Store rinnova le offerte sui giochi PS4 con la promozione Gemme Nascoste, che vede un'abbondante quantità di titoli a prezzi scontati.

Parliamo in questo caso di produzioni per lo più indipendenti, esperienze di grande valore realizzate spesso con un piccolo budget, ma che vale assolutamente la pena di provare. Come ad esempio ABZU, il gioiellino di Giant Squid, che può essere vostro per 9,99 euro anziché 19,99.

L'elenco è piuttosto ricco: vi troviamo l'eccellente twin stick shooter Alienation (4,99 euro anziché 19,99) ma anche la simulazione di guida tutta italiana Assetto Corsa (8,99 euro anziché 29,99), o il coinvolgente metroidvania Bloodstained: Ritual of the Night (19,99 euro anziché 39,99).

A proposito di metroidvania, non potevano mancare nella selezione Dead Cells con The Bad Seed Bundle (20,24 euro anziché 26,99) o il coloratissimo Guacamelee! 2 (4,99 euro anziché 19,99), come pure il recente e validissimo Indivisible (23,99 euro anziché 39,99).

In attesa che anche sul PlayStation Store italiano compaia la pagina ufficiale della promozione, potete controllare la lista dei giochi in offerta cliccando qui.