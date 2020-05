Call of Duty 2020: uscita senza ritardi, garantisce Activision

L'uscita di Call of Duty 2020 non subirà ritardi, lo sviluppo sta seguendo la tabella di marcia stabilita: lo ha garantito Activision durante l'ultimo incontro con gli investitori.

L'annuncio dei 60 milioni di utenti di Call of Duty: Warzone ha senza dubbio consolidato la posizione di rilievo del battle royale all'interno del franchise, ma ciò non ha modificato i piani per quanto concerne gli episodi regolari.

Vedremo dunque Call of Duty 2020, collegato a Black Ops ma con un nuovo nome, fare il proprio debutto nel solito periodo natalizio, quello più efficace per lanciare un prodotto in grado di vendere svariati milioni di copie ogni volta.

A questo punto immaginiamo che il reveal del nuovo capitolo potrebbe non farsi attendere molto: tradizionalmente la promozione comincia durante il periodo dell'E3 2020, cancellato però quest'anno.

Probabile dunque che Activision ripieghi sulla Summer of Gaming di IGN oppure su uno dei tanti eventi mensili di Xbox Series X, o ancora sulla presentazione di PS5.