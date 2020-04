Call of Duty 2020 sarà collegato a Black Ops, ma avrà un nuovo nome, stando a un rumor

Stando a una nuova indiscrezione, il Call of Duty del 2020 sarà collegato alla miniserie Black Ops in qualche modo, ma avrà un titolo completamente diverso. Essendo la fonte della notizia TheGamingRevolution, che già in passato ha dato molte anticipazioni, dimostratesi poi vere, sulla serie di Activision, c'è da prestargli orecchio.

Secondo quanto svelato, il gioco comprenderà l'epoca della Guerra Fredda e potrebbe toccare la guerra del Vietnam. L'universo narrativo dovrebbe essere lo stesso di Black Ops, ma il gioco non si chiamerà Black Ops o Black Ops 5. In realtà inizialmente il gioco avrebbe dovuto chiamarsi proprio Call of Duty: Black Ops, ma si è deciso di cambiare per motivi non meglio precisati. Comunque sia è sviluppato da Treyarch con il supporto di Sledgehammer Games e Raven Software.

Il sito CharlieIntel ha inoltre riportato che le informazioni di TheGamingRevolution sono le stesse udite da altre fonti, quindi le considera più che attendibili. La data d'uscita, come sempre, è fissata per questo autunno. In realtà alcuni temono che potrebbe essere rimandato a causa della pandemia in corso, ma Activision non ha fatto sapere niente in merito. Inoltre dovrebbe essere un titolo cross-gen e uscire anche su PS5 e Xbox Series X, oltre che su PC, PS4 e Xbox One, ma anche in questo caso non si sa nulla di certo.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere le informazioni riportate con le dovute cautele perché non ufficiali.