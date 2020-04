PsyHotel Simulator ci trasforma nel direttore assassino di un hotel pieno di criminali

Ultimate Games ha annunciato PsyHotel Simulator, un titolo dai presupposti davvero particolari in cui il giocatore veste i panni del direttore assassino di un remoto hotel in cui albergano soltanto criminali e psicopatici. L'obiettivo è quello di eliminarli uno a uno in modo crudele e creativo, senza però farsi scoprire dagli altri ospiti.

Sostanzialmente il gameplay di PsyHotel Simulator richiederà di piazzare trappole, creare incidenti mortali, provocare risse e quant'altro, tutto con l'obiettivo di sfoltire la popolazione dell'hotel e costruirsi un impero. Comunque sia, prima di tutto bisognerà raccogliere informazioni sugli ospiti, quindi decidere quali eliminare studiando la situazione nel laboratorio del direttore.

Come nel caso di Autopsy Simulator, anche qui la parola simulator nel titolo non deve trarre in inganno, perché PsyHotel Simulator potrebbe offrire molto più di quel che sembra, soprattutto in termini di divertimento. Probabilmente il publisher ha scelto questo titolo per attirare l'attenzione.

PsyHotel Simulator non ha ancora una data d'uscita ufficiale. L'unica certezza è che per adesso è un'esclusiva PC. Vediamo qualche immagine: