Super Mario Maker 2, il nuovo aggiornamento consente di creare interi mondi di gioco

Super Mario Maker 2 diventerà ancora più completo con il prossimo aggiornamento World Maker Update in arrivo domani, mercoledì 22 aprile, che consentirà di creare dei veri e propri mondi di gioco composti dalla tipica mappa che collega tra loro vari livelli, come visibile nel trailer di presentazione.

Con la modalità "World Maker" diventa possibile costruire veri e propri giochi interi su Super Mario, con la possibilità di costruire una mappa navigabile che unisce i vari livelli creati dagli utenti in un completo mondo di gioco. Nel classico stile della serie Nintendo, è possibile costruire dei percorsi con biforcazioni, collegamenti, passaggi di vario tipo tra un livello e l'altro.

Il World Maker Update consente di inserire vari elementi estetici che caratterizzino le varie parti della mappa con scenari diversi per il mondo di gioco, oltre a impostare livelli bonus, pericoli vari, passaggi segreti, castelli e altro. Sarà possibile connettere tra loro fino a 8 mondi di gioco contenenti ognuno 40 livelli, di fatto creando un vero e proprio nuovo capitolo di Mario a piacere.

All'interno dell'aggiornamento troviamo anche una grande quantità di power-up, costumi e nemici che rendono ancora più ampie le possibilità creative di Super Mario Maker 2. Tra questi c'è il fungo di SMB2 che trasforma Mario dalla configurazione a 8-bit alla versione occidentale tratta da Super Mario Bros. 2, il costume da Rana che consente movimenti più agili in acqua, il costume Power Balloon di Super Mario World, la Super Ghianda di Super Mario Bros. U e il fiore boomerang di Super Mario 3D World.

Tra gli altri elementi di trasformazione troviamo il Cannon Box per sparare proiettili, il Propeller Box per saltare più in alto, la maschera di Goomba e quella di Bullet Bill, mentre fra i nuovi nemici ci sono i sette Koopalings, Mechakoopa e Phanto. Il World Maker Update sarà disponibile da domani, 22 aprile 2020.

Super Mario Maker 2 aveva già aumentato il numero dei livelli da condividere con il traguardo dei 10 milioni di copie vendute raggiunto a gennaio, oltre ad aver introdotto anche The Legend of Zelda nell'editor.