Super Mario Maker 2, l'intero The Legend of Zelda rifatto con l'editor

Un giocatore di Super Mario Maker 2 si è divertito a rifare l'intero The Legend of Zelda per NES con l'editor di gioco. Il tipo in questione è Chris Kohler, uno dei redattori di Kotaku, che ha promesso una riproduzione perfetta, fin nei minimi dettagli, della prima avventura di Link. Ha anche fornito il codice da usare per scaricarla: KFH-GN2-L2G.



L'editor di Super Mario Maker 2 si sta rivelando sempre più versatile e molti lo stanno utilizzando per realizzare delle opere davvero eccezionali. Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch, in cui Alessandro Bacchetta ha scritto:

Se non avete giocato il primo episodio, e allo stesso tempo siete disposti ad abbonarvi a Nintendo Switch Online, Super Mario Maker 2 è un gioco che vi consigliamo di acquistare. L'editor è bello, intuitivo, estremamente ricco di opzioni, e anche l'online è strutturato alla grande, con la possibilità di associare categorie agli stage, e anche di avere un profilo personalizzato ben escogitato: in parole povere, Nintendo ha sfruttato al massimo le indicazioni ricevute dal capitolo per Wii U. Se invece avete già giocato il primo Super Mario Maker, non amate particolarmente ideare contenuti, e preferite semplicemente giocare, fateci un pensiero: ci sono tante novità, ma forse non abbastanza. La skin di 3D World è deludente, e soprattutto mal integrata alle altre. Se invece non siete inclini ad abbonarvi a Nintendo Switch Online, che abbiate giocato il primo o no, Super Mario Maker 2 non fa per voi: la modalità Storia è realizzata bene, ma non abbastanza da giustificare l'acquisto dell'opera, né da rivaleggiare con l'avventura di un qualsiasi Super Mario Bros. tradizionale.

Okay, here we go. The entirety of Zelda 1. The whole thing. Every little detail. No cuts whatsoever.* All in a #SuperMarioMaker2 level. They said it couldn't be done! Well, who's laughing now?



KFH-GN2-L2G



*ᵐᵃʸ ᵃᶜᵗᵘᵃˡˡʸ ʰᵃᵛᵉ ˢᵉᵛᵉʳᵃˡ ˡᵃʳᵍᵉ ᶜᵘᵗˢ pic.twitter.com/UmIcCcWH77 — Chris Kohler (@kobunheat) December 16, 2019