Pornhub, Overwatch batte Fornite nella classifica della masturbazione

Pornhub ha svelato che Overwatch è il videogioco più cercato per masturbarsi. Il titolo di Activision Blizzard viene subito sopra a Fortnite (niente doppi sensi) e a Pokémon, un sempreverde dell'arte delle cinque dita rampanti.



Ma c'è di più. Pensate che la quarta posizione della classifica di Pornhub è occupata da Minecraft, il gioco meno erotico della storia. Eppure quando l'istinto chiama, evidentemente anche i creeper sanno trasformarsi in allegri compagni di gioco.



Oltre ai giochi più cercati, Pornhub ha svelato anche quali sono i personaggi videoludici che più risvegliano antichi istinti nei videogiocatori maestri della mano solitaria: in testa troviamo Zelda, seguita da Lara Craoft e D.Va. A sorpresa, in quarta posizione c'è nientemeno che Mario. Viziosi.

Overwatch

Fortnite

Pokemon

Minecraft

Apex Legends

Resident Evil

Mortal Kombat

Skyrim

Borderlands

The Witcher

Warcraft

Mass Effect

Tomb Raider

Street Fighter

Final Fantasy