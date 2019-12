Giochi mobile: ecco i più scaricati degli ultimi dieci anni

La compagnia App Annie ha svelato quali sono stati i dieci titoli mobile più scaricati degli ultimi dieci anni . I Dati sono stati raccolti dalla fine del 2011 a novembre 2019, considerando sia le versioni Android che le versioni iOS dei giochi. Sorpresa in prima posizione, dove campeggia Subway Surfers di Kiloo, titolo non popolarissimo dalle nostre parti, ma a quanto pare scaricatissimo in India. Seguono Candy Crush Saga e Temple Run 2. Top 10 giochi mobile più scaricati degli ultimi dieci anni



Diversa la classifica dei giochi più remunerativi, ossia capaci di convertire i download in acquisti. Qui troviamo Clash of Clans in prima posizione, seguito da Monster Strike e Candy Crush Saga. a differenza dell'altra classifica, in questa appare anche Pokémon GO, pur in ottava posizione.



Top 10 giochi mobile più remunerativi degli ultimi dieci anni