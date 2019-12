I trenta giochi migliori degli ultimi dieci anni, ecco la classifica di Gaming Bolt

Il sito Gaming Bolt ha stilato la classifica dei trenta titoli migliori degli ultimi dieci anni, con in realtà poche sorprese e molte conferme di quelli che sono i gusti più comuni, con un occhio in particolare alle grosse produzioni. Da notare che in classifica ci sono soltanto tre titoli indipendenti (quattro, se consideriamo tale anche Journey).



Si parte con l'immancabile The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fatto seguire da Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3: Wild Hunt. Dark Souls, acclamato da altri come il gioco più importante degli ultimi dieci anni, appare solo in sesta posizione, sotto al cugino Bloodborne, con cui condivideo lo studio di sviluppo. Ma ora bando alle ciance e leggiamo la classifica completa:



01. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

02. Red Dead Redemption 2

03. The Witcher 3: Wild Hunt

04. The Last of Us

05. Bloodborne

06. Dark Souls

07. Mass Effect 2

08. God of War (2018)

09. The Elder Scrolls V: Skyrim

10. Persona 5

11. Super Mario Galaxy 2

12. Hollow Knight

13. Resident Evil 2 (2019)

14. Overwatch

15. Divinity: Original Sin II

16. Super Smash Bros. Ultimate

17. Red Dead Redemption

18. Marvel's Spider-Man

19. Grand Theft Auto V

20. Uncharted 4: A Thief's End

21. Batman: Arkham City

22. Horizon: Zero Dawn

23. Undertale

24. Portal 2

25. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

26. Mario Kart 8

27. Telltale's The Walking Dead - Season 1

28. Journey

29. Celeste

30. Forza Horizon 4