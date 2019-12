Amazon Offerte di Natale, gli sconti ASUS della Gaming Week per il Natale 2019

Le Offerte di Natale Amazon si sono arricchite con nuovi sconti legati alla Gaming Week che, comprensiva di sconti iniziati il 9 e destinata a durare fino al 22 dicembre, include occasioni di risparmio su diverse periferiche ASUS, in buona parte legate dal brand da gaming ROG. Abbiamo scelto quelli che risultano più convenienti a partire da un sontuoso monitor ultrawide G-Sync in sconto effettivo di circa 80 euro.



Amazon offre servizi e bonus interessanti, alcuni dei quali legati al periodo degli acquisti natalizi. Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita e in sconto di 11 euro per i nuovi iscritti, è uno di questi e garantisce, oltre a bonus per Twitch e sconti anche sui prodotti di uso quotidiano, anche la fruizione di Prime Video, il servizio streaming in costante crescita di Amazon. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Inoltre Amazon ha esteso fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di reso per quanto acquistato dall'1 novembre al 31 dicembre inclusi e chi non ha mai acquistato sulla piattaforma può godere della spedizione gratuita sul primo ordine.