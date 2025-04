Clash of Clans e WWE insieme per una collaborazione speciale: il trailer è epico

Clash of Clans ha annunciato una collaborazione speciale con la WWE, e lo ha fatto pubblicando un epico trailer con Cody Rhodes e alcune sorprese inaspettate: un video davvero divertente, che non mancherà di strapparvi un sorriso.

A partire da oggi alcune delle superstar della WWE saranno appunto disponibili in Clash of Clans, insieme ad ambientazioni a tema, eventi di gioco, oggetti cosmetici ed easter egg che puntano a rendere omaggio alla lunga storia della World Wrestling Entertainment.

Il campione Cody Rhodes, Rhea Ripley, The Undertaker, Bianca Belair e altri personaggi verranno reinterpretati nel mondo di Clash of Clans, e la collaborazione con Supercell culminerà con una sponsorizzazione per WrestleMania 41 a Las Vegas.

Come rivela il trailer, Cody Rhodes figurerà in Clash of Clans come il Barbarian King, Rhea Ripley sarà la Archer Queen, The Undertaker impersonerà il Grand Warden, Bianca Belair sarà la Royal Champion, Rey Mysterio il, uh, Minion Prince, Kane sarà noto come P.E.K.K.A. e così via.