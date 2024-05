Clash of Clans: Erling Haaland è il primo personaggio 'reale' aggiunto al gioco

Clash of Clans accoglie il primo personaggio "reale" al suo interno, con l'arrivo di Erling Haaland, la star del Manchester City, che a quanto pare si è conquistato l'ingresso all'interno del mondo di gioco anche grazie al suo essere un grande fan.

Si tratta della prima volta in cui il celeberrimo gioco mobile aggiunge un personaggio tratto dal mondo reale all'interno del suo roster di combattenti, che finora si è mantenuto su un piano piuttosto fantastico.

I giocatori di Clash of Clans potranno dunque utilizzare Haaland come personaggio nel gioco a partire da questa settimana, con il calciatore che si presenta in una versione fortemente stilizzata sullo stile tipico dei combattenti del gioco.