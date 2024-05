Take Two pare abbia licenziato gran parte dell'organico di Private Division

Sembra che l'operazione di smantellamento di Private Division non sia limitata alla chiusura dei team interni, come emerso di recente, ma preveda una più profonda riduzione dell'organico della divisione da parte di Take Two, che avrebbe provveduto al licenziamento di gran parte del personale attivo all'interno dell'etichetta, secondo quanto riportato.

Come riferito da GamesIndustry.biz, sembra che Take Two abbia di fatto licenziamento la maggior parte del personale impegnato in Private Division, oltre ad aver chiuso i team Roll7 e Intercept Games, cosa che desta scalpore considerando il successo riscosso dalla serie Kerbal Space Program da parte di quest'ultima e i grandi riconoscimenti da parte della critica per i giochi di Roll7 come Rollerdrome e OlliOlli World.