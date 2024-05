Terminator: Survivors, nuove immagini e dettagli su storia, mondo di gioco e gameplay

Nonostante le azioni dei Connor, insomma, la Cyberdyne non si è fermata e la creazione di Skynet è stata solo rimandata, con il Giorno del Giudizio che è comunque arrivato nel settembre del 2005, con la presa di coscienza dell'intelligenza artificiale che ha scatenato l'attacco nucleare di massa su tutta la Terra, eliminando miliardi di umani.

Il gioco rientra nel lore della serie, prendendo in considerazione le azioni di Sarah Connor e compagni, che hanno evitato il Giorno del Giudizio come era stato inizialmente previsto ma semplicemente spostandolo dal 1997 al 2005 .

In particolare, viene spiegato il perché della scelta di questa particolarmente ambientazione storica, che mette in scena gli eventi dell'umanità dopo la catastrofe nucleare, durante le prime fasi della Resistenza contro le macchine, ma in una fase in cui questa è ancora piuttosto embrionale.

Molte informazioni sul titolo in questione le abbiamo già riportate nella nostra anteprima su Terminator: Survivors , a cui vi rimandiamo nel caso non l'abbiate già letta in precedenza, ma il post contiene comunque alcuni elementi nuovi e interessanti per conoscere meglio il gioco.

Il team Nacon Milan è tornato su Steam con un post di aggiornamento su Terminator: Survivors , contenente ulteriori dettagli sull'interessante survival con elementi PvE incentrato sul celebre franchise fantascientifico, oltre a nuove immagini per il gioco atteso per il 24 ottobre.

Il mondo subito dopo il Giorno del Giudizio

I pochi sopravvissuti si sono riuniti in piccole comunità staccate l'una dall'altra ed estremamente precarie, sia per la costante minaccia delle macchine, sia per contrasti interni che le rendono difficili da gestire.

Nelle condizioni in cui ci troviamo in Terminator: Survivors, la situazione è ancora talmente poco definita che molti umani non sono nemmeno a conoscenza di Skynet e degli eventi che hanno portato alla distruzione di tutto.

Nacon Milan conferma che il gioco è in prima persona e che sarà completamente giocabile in single player offline, con una campagna che racconta una storia originale, inserita nel lore della serie ma totalmente inedita all'interno di questa.

È presente una modalità multiplayer cooperativa e la struttura è interamente PvE, senza elementi PvP almeno per quanto riguarda i progetti attuali, mentre la base tecnologica è fornita da Unreal Engine 5.

La storia racconta gli eventi accaduti in seguito a quanto visto in Terminator 2: Judgment Day, spiegando cosa poi abbia portato al nuovo attacco spostato nel 2005. Le quest della Campagna illustrano vari eventi e mettono in scena la situazione dei sopravvissuti, ma saranno visibili anche personaggi noti della storia.

Gli sviluppatori chiariscono che ci sarà un unico Terminator: un T-800 che fornirà una minaccia costante, essendo un nemico sostanzialmente imbattibili e inesorabile, come quello originale del primo film. Questo si spiega con il fatto che Skynet, negli anni in cui è ambientato il gioco (intorno al 2009), non ha ancora raggiunto l'organizzazione e la capacità produttiva per costruire un esercito di macchine.

Sarà possibile ampliare e modificare la propria base, in maniera anche legata allo svolgersi della storia, inoltre saranno presenti vari veicoli da utilizzare per spostarsi all'interno dell'ampio open world che caratterizza lo scenario. Infine, Nacon ha riferito che ci saranno dei beta test a numero chiuso una volta giunti più vicini al lancio di Terminator: Survivors, con ulteriori dettagli in arrivo.