PlayStation Plus Extra e Premium: altri giochi potrebbero essere rimossi a maggio

Abbiamo visto intanto che 25 giochi sono destinati ad essere rimossi dal catalogo del servizio Plus Extra e Premium nel corso di maggio, ma non sarebbero i soli. In attesa di comunicazioni ufficiali, vari utenti hanno segnalato altri 6 giochi che dovrebbero essere rimossi nel corso del mese.

Nonostante siano già molti i giochi destinati a lasciare il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di maggio 2024 , sembra che ce ne siano altri da aggiungere all'elenco , in base a quanto riferito da diverse segnalazioni a partire da comunicazioni dello PlayStation Store.

Gli avvisi compaiono sulle pagine del PlayStation Store

Darksiders: Warmastered Edition sembra sia tra i titoli in rimozione

Non ci sono ancora annunci al riguardo, ma in base a quanto riferito da varie fonti sembra che, guardando le singole pagine di ognuno di questi su PlayStation Store, vi si trovi la comunicazione sul fatto che il titolo verrà rimosso il 21 maggio 2024.

Dunque attendiamo ulteriori ufficialità ma la questione sembra sia piuttosto verosimile, con questi sei titoli che andrebbero dunque ad aggiungersi ai 25 annunciati in rimozione, per una notevole riduzione del catalogo di PlayStation Plus prevista per questo mese.

Sulla questione di Horizon Zero Dawn destinato a uscire dal Plus è peraltro nata anche un'interessante teoria che vorrebbe una possibile nuova versione del gioco in arrivo sul mercato, forse una remaster o un remake che giustificherebbe questo cambio di organizzazione, considerando anche il precedente di Marvel's Spider-Man rimosso da dal servizio.