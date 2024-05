PlayStation Plus: una grossa esclusiva starebbe per lasciare il catalogo, nuova versione in arrivo?

Diverse segnalazioni riportano che una grossa esclusiva Sony starebbe per lasciare il catalogo di PlayStation Plus, ovvero Horizon Zero Dawn, cosa che fa anche emergere la teoria che possa esserci una nuova versione in arrivo, un upgrade per PS5 o addirittura una remaster o remake.

In base a quanto riferito anche su Reddit, con tanto di screenshot annesso, sembra che Horizon Zero Dawn stia per abbandonare il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, con data di rimozione fissata per il 21 maggio 2024, aggiungendosi dunque alla nutrita lista di giochi che lasceranno il servizio su abbonamento di Sony.

Si tratta di un caso particolare, in quanto il gioco in questione è un'esclusiva first party da parte di Guerrilla, uno dei maggiori team interni dei PlayStation Studios, e solitamente tali titoli non vengono rimossi dal servizio, sebbene la questione non sia proprio scolpita nella pietra.