Nintendo Switch 2: 4 teraflops di potenza nel Dock e clock ridotto in portabilità, per un leak

Altre voci su Nintendo Switch 2 sono emerse dall'ultima puntata del podcast di Moore's Law is Dead, in particolare per quanto riguarda la potenza della nuova console Nintendo, che potrebbe essere di 4 Teraflops con la macchina nel Dock collegata alla TV ma che verrebbe fortemente abbassata di clock in modalità portatile.

Lo youtuber in questione ha uno storico alquanto incerto per quanto riguarda leak e anticipazioni, ma ultimamente è tornato piuttosto sulla cresta dell'onda in seguito alle voci di corridoio su PS5 Pro, che sono state corroborate da diverse altre fonti e hanno portato anche alla rimozione di un video da parte dell'autore, richiesto a quanto pare da Sony stessa, cosa che ovviamente ha giocato a suo favore come credibilità.

In base a quanto riferito da Moore's Law is Dead e The Phawks, Nintendo Switch 2 dovrebbe dunque essere un'altra console portatile con soluzioni simili a quella della precedente per quanto riguarda la gestione della potenza, con un ovvio passaggio al risparmio nella modalità portatile anche per garantire autonomia e temperature ideali.