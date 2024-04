PS5 Pro: Sony fa rimuovere il video con il leak sulle caratteristiche, è tutto vero?

Come riportato da Tom Warren di The Verge, il video originale da cui sono emerse numerose informazioni sulle caratteristiche di PS5 Pro, pubblicato da Moore's Law is Dead, non è più disponibile su YouTube, rimosso proprio su richiesta di Sony attraverso un "copyright strike", come accade solitamente quando viene fatto rimuovere un contenuto che infrange un diritto d'autore.

La questione di PS5 Pro è ormai alquanto consolidata, ma il fatto che Sony abbia fatto rimuovere un video dello youtuber Moore's Law is Dead contenente il leak sulla nuova console non fa che incrementare l'idea che tutto quello che è stato riportato sia effettivamente vero.

Una rimozione che sa di conferma

PS5 Pro potrebbe presto aggiungersi alla famiglia

In ogni caso, considerando anche la quantità di informazioni emerse in seguito a corroborare la questione, anche attraverso fonti differenti, siamo propensi a credere che il video contenesse informazioni almeno in parte reali, cosa che non era scontata visto che il "curriculum" da leaker dello youtuber in questione non lo rendeva proprio il massimo dell'affidabilità.

Nel frattempo, proprio nella giornata di oggi sono emerse altre informazioni sulle specifiche dei giochi certificati come compatibili con le caratteristiche della nuova console, mentre altre voci hanno riferito di più memoria e potenza da dedicare ai giochi con PS5 Pro.